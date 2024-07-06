Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мечта шпиона: 28 губернаторов и 11 первых вице-премьеров – уже сбежали «за кордон»

Мечта шпиона: 28 губернаторов и 11 первых вице-премьеров – уже сбежали «за кордон»

Пока вся страна гадает, сбежала или нет пресловутая Шевцова, бывшая замминистра обороны, всплыла совсем другая информация, совсем уж шокирующая! «Бывший премьер, 11 первых вице-премьеров, 28 губернаторов, носители самых сокровенных тайн, уже находятся за кордоном» – заявил с трибуны Госдумы депутат Николай Коломейцев.

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Комментарии
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Александр Симаков
Инфляция, однако.  Зюганов недавно заявлял всего о пяти вице-премьерах, уехаших за границу: Чубайс, Дворкович, Клебанов, Кох, Касьянов. И вот уехавших уже 11 и 28! Огласите весь список, пожалуйста!  Что касается Шевцовой, то она под санкциями во всех стрнах НАТО, Евросоюза и даже Австралии!  А находящийся под санкциями гражданин не имеет права възжать на территорию стран, вводящих санкции, и даже следовать через них трразитом.  Шевцова может быть и хотела бы уехать, только кто же её туда ( в страны НАТО и Евросоюза) пустит!  К тому же, согласно Закона о порядке выезда из РФ &quot;Федеральный закон от 13 июня 2023 г. N 212-ФЗ&quot;, ст. запрещен выезд за границу тем гражданам, которые имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным,  либо занимает замещающую должность. Так что Шевцову ни туда не пустят, ни отсюда не выпустят. 😀 P.S. Кстати, напрашивается аналогия с перестановками в Министерстве обороны в 2012 году.  Сердюкова уволили, Васильева всё разворовала, в министерстве обороны сплошная коррупция и ворвоство, ужас ужасный. А Шойгу молодец, порядок наводит!  2024 год. Шойгу уволили, Шевцова всё разворовала,  в  министерстве обороны сплошная коррупция и воровство, ужас ужасный, а Белоусов молодец, порядок наводит!   Очередной ХПП? 😀 В 2012 году &quot;воровством и коррупцией&quot;  замаскировали траты на новые виды вооружений, поэтому для пиндосов было полной неожиданностью появление  у нас Буревестников, Авангардов и Кинжжалов... 😜
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1 д.
Виктор Скопинцев
А кто назначает на должность губернаторов и вице-премьеров? Замечательная кадровая политика!
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1 д.
Александр Симаков
Вице-премьеров назначает  президент по представлению председателя правительства. В  частности из известных уехавших вице-премьеров Чубайса, Коха, Клебанова и Касьянова назначал Ельцин, Дворковича - Путин.  Если Вы знаете фамили ещё  шестерых якобы уехавших вице-премьеров, то  по датам их работы в правительстве можете  установить того, кто их назначал.  Губернаторов избирает народ.
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20 час.

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