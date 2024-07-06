Мечта шпиона: 28 губернаторов и 11 первых вице-премьеров – уже сбежали «за кордон»

Александр Симаков

Инфляция, однако. Зюганов недавно заявлял всего о пяти вице-премьерах, уехаших за границу: Чубайс, Дворкович, Клебанов, Кох, Касьянов. И вот уехавших уже 11 и 28! Огласите весь список, пожалуйста! Что касается Шевцовой, то она под санкциями во всех стрнах НАТО, Евросоюза и даже Австралии! А находящийся под санкциями гражданин не имеет права възжать на территорию стран, вводящих санкции, и даже следовать через них трразитом. Шевцова может быть и хотела бы уехать, только кто же её туда ( в страны НАТО и Евросоюза) пустит! К тому же, согласно Закона о порядке выезда из РФ "Федеральный закон от 13 июня 2023 г. N 212-ФЗ", ст. запрещен выезд за границу тем гражданам, которые имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным, либо занимает замещающую должность. Так что Шевцову ни туда не пустят, ни отсюда не выпустят. 😀 P.S. Кстати, напрашивается аналогия с перестановками в Министерстве обороны в 2012 году. Сердюкова уволили, Васильева всё разворовала, в министерстве обороны сплошная коррупция и ворвоство, ужас ужасный. А Шойгу молодец, порядок наводит! 2024 год. Шойгу уволили, Шевцова всё разворовала, в министерстве обороны сплошная коррупция и воровство, ужас ужасный, а Белоусов молодец, порядок наводит! Очередной ХПП? 😀 В 2012 году "воровством и коррупцией" замаскировали траты на новые виды вооружений, поэтому для пиндосов было полной неожиданностью появление у нас Буревестников, Авангардов и Кинжжалов... 😜