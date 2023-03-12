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The Telegraph: Уоллес может потерять возможность стать главой НАТО, если не добьется значительного увеличения бюджета МО Британии

The Telegraph: Уоллес может потерять возможность стать главой НАТО, если не добьется значительного увеличения бюджета МО Британии

Бен Уоллес может потерять возможность стать генеральным секретарем Североатлантического альянса вместо уходящего в отставку осенью Йенса Столтенберга, если не добьется значительного увеличения бюджета министерства обороны Соединенного Королевства.

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