The Telegraph: Уоллес может потерять возможность стать главой НАТО, если не добьется значительного увеличения бюджета МО Британии

Бен Уоллес может потерять возможность стать генеральным секретарем Североатлантического альянса вместо уходящего в отставку осенью Йенса Столтенберга, если не добьется значительного увеличения бюджета министерства обороны Соединенного Королевства.
Бен Уоллес может потерять возможность стать генеральным секретарем Североатлантического альянса вместо уходящего в отставку осенью Йенса Столтенберга, если не добьется значительного увеличения бюджета министерства обороны Соединенного Королевства.
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