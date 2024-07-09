Депутат Журавлёв требует признать Пугачёву иноагентом за слова об обстреле Киева

Депутаты обсуждают, пора ли признать артистку иностранным агентом.Алла Пугачёва высказалась о произошедшем в Киеве во вторник, 9 июля, инциденте, когда ракета ударила в одну из самых больших больниц страны: "Бог терпелив, но всему есть предел", — написала она.