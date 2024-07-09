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Депутат Журавлёв требует признать Пугачёву иноагентом за слова об обстреле Киева

Депутат Журавлёв требует признать Пугачёву иноагентом за слова об обстреле Киева

Депутаты обсуждают, пора ли признать артистку иностранным агентом.Алла Пугачёва высказалась о произошедшем в Киеве во вторник, 9 июля, инциденте, когда ракета ударила в одну из самых больших больниц страны: "Бог терпелив, но всему есть предел", — написала она.

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