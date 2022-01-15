США обсудили с компаниями Европы замещение газовых поставок России — Reuters

Госдепартамент США провел переговоры с международными энергокомпаниями о планах возможных поставок газа в Европу в случае нарушения действующих каналов в результате якобы возможного конфликта между Россией и Украиной, 14 января передает Reuters.
Госдепартамент США провел переговоры с международными энергокомпаниями о планах возможных поставок газа в Европу в случае нарушения действующих каналов в результате якобы возможного конфликта между Россией и Украиной, 14 января передает Reuters.
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