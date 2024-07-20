Вице-губернатор Станислав Казарин проведет прямую линию

Жители смогут задать вопросы через соцсети и по телефону 25 июля в 20:00 состоится прямая линия вице-губернатора Петербурга Станислава Казарин, сообщается в Телеграм-канале губернатора Александра Беглова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии