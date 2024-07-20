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Петербургский дневник

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Вице-губернатор Станислав Казарин проведет прямую линию

Вице-губернатор Станислав Казарин проведет прямую линию

Жители смогут задать вопросы через соцсети и по телефону 25 июля в 20:00 состоится прямая линия вице-губернатора Петербурга Станислава Казарин, сообщается в Телеграм-канале губернатора Александра Беглова.

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