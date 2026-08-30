В 67 детсадах Симферополя пройдут учения по эвакуации

В рамках подготовки к новому учебному году сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым проводят учебные эвакуации во всех дошкольных образовательных учреждениях полуострова.
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