Американский дипломат рассказал, на что должны тратить деньги украинцы, чтобы эффективнее воевать

Daddy Bo

Да не только не-дебилов нет, но и поголовно все дрестуны: после заявления Президента о компилятивной ответственности за нападение на территорию России стран ядерных и спонсируемых ими неядерных, стало ясно, что за атаки средствами дальнего действия ответ понесут и те, кто это сделал и те, кто поставлял оружие а также подталкивал явно и неявно к его применению - понятно, что надо по возможности громче и убедительнее орать о самостоятельной разработке Уркаиной таких средств. ...На заводах, которых или уже нет или не будет сразу же, как они займутся разработкой такого вида вооружений...