Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американский дипломат рассказал, на что должны тратить деньги украинцы, чтобы эффективнее воевать

Американский дипломат рассказал, на что должны тратить деньги украинцы, чтобы эффективнее воевать

Telewizja Polska World взяло  интервью  в кулуарах Варшавского форума по безопасности с американским дипломатом, директором по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майклом Карпентером.

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Комментарии
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Иван Петров
Оказывается НЕ_ДЕБИЛОВ среди американских дипломатов НЕТ
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20 час.
Daddy Bo
Да не только не-дебилов нет, но и поголовно все дрестуны: после заявления Президента о компилятивной ответственности за нападение на территорию России стран ядерных и спонсируемых ими неядерных, стало ясно, что за атаки средствами дальнего действия ответ понесут и те, кто это сделал и те, кто поставлял оружие а также подталкивал явно и неявно к его применению - понятно, что надо по возможности громче и убедительнее орать о самостоятельной разработке Уркаиной таких средств. ...На заводах, которых или уже нет или не будет сразу же, как они займутся разработкой такого вида вооружений...
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19 час.

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