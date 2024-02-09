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В Новосибирске школьницу обвинили в избиении одноклассницы за невинный вопрос

В Новосибирске школьницу обвинили в избиении одноклассницы за невинный вопрос

Мама пострадавшей заявила, что её 12-летнюю дочь избила одноклассница.После инцидента в одной из школ Заельцовского района Новосибирска у ученицы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и затылочной области, дисторсию связочно-мышечного аппарата в шейном отделе позвоночника.

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