В Новосибирске школьницу обвинили в избиении одноклассницы за невинный вопрос

Мама пострадавшей заявила, что её 12-летнюю дочь избила одноклассница.После инцидента в одной из школ Заельцовского района Новосибирска у ученицы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и затылочной области, дисторсию связочно-мышечного аппарата в шейном отделе позвоночника.