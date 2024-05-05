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Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Приятно читать. Рады за героического Рамзана Кадырова.Вот почему Кадыро...
  • Галина
    Автору браво!!!!Вот почему Кадыро...

«Репутация разрушена» — западные СМИ о выставке трофеев в Москве

«Репутация разрушена» — западные СМИ о выставке трофеев в Москве

Действительно, мало кому из политиков в Европе и США доставляет удовольствие лицезреть боевые машины, стоившие безумных денег европейским и американским налогоплательщикам, в самом жалком и неприглядном виде.

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