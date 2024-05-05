«Репутация разрушена» — западные СМИ о выставке трофеев в Москве

Действительно, мало кому из политиков в Европе и США доставляет удовольствие лицезреть боевые машины, стоившие безумных денег европейским и американским налогоплательщикам, в самом жалком и неприглядном виде.
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