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Габриэл ударил ногой в голову Мартинесу лежа во вратарской, пытаясь добраться до мяча. Голкиперу «Челси» оказывали помощь, защитнику «Арсенала» не дали карточку

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяэс ударил ногой в голову вратарю «Челси» Эмилиано Мартинесу в начале матча 3-го тура АПЛ (0:1, первый тайм).

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