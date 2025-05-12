Спецназ группировки «Юг» уничтожил танк ВСУ, взяты в плен свыше 10 солдат

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Подразделения специального назначения группировки войск «Юг» захватили опорный пункт ВСУ на александро-калиновском направлении в ДНР, уничтожили бронетранспортер М113 и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее 10 солдат ВСУ.