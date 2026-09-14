Тараном в небе: перехватчики уничтожили дроны ВСУ под Красным Лиманом

Дроны ВСУ не смогли пройти к позициям российских подразделений на Краснолиманском направлении. Операторы FPV-перехватчиков 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» обнаружили и уничтожили разведывательные и ударные беспилотники противника, а также барражирующие боеприпасы.