Тараном в небе: перехватчики уничтожили дроны ВСУ под Красным Лиманом

Дроны ВСУ не смогли пройти к позициям российских подразделений на Краснолиманском направлении. Операторы FPV-перехватчиков 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» обнаружили и уничтожили разведывательные и ударные беспилотники противника, а также барражирующие боеприпасы.
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