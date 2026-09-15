В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Кунарскую. С 22 сентября по 4 октября проезд будет закрыт на отрезке между домами № 18 и № 22, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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