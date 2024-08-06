Журналистка Пугачева запросила СК проверить Собчак по делу Ростеха

Над популярной журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак снова сгущаются тучи. Многие считают женщину непотопляемой благодаря влиятельным покровителям – из самых запутанных и сомнительных историй знаменитость всегда выходит без потерь.
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