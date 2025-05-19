Для чего русские копят гиперзвук? Грядёт что-то грандиозное. Артамонов напомнил, что именно сказал Путин

Полгода российская авиация не использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для ударов по укреплённым бункерам и мостам.
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