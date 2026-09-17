Нанесён удар по Коростенскому заводу МДФ в Житомирской области. Это первое и крупнейшее на Украине предприятие по производству древесноволокнистых плит МДФ и ХДФ, а также ламинированных напольных покрытий.
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