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FiNE NEWS

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Вучич согласился с прогнозом об «адском» сценарии для ЕС из-за топлива

Президент Сербии Александр Вучич согласился с оценкой премьер-министров Польши Дональда Туска и Чехии Андрея Бабиша, которые ранее предупредили о возможном «адском» сценарии для Европы из-за ситуации с поставками нефти и газа.

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