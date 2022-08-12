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Интриги 5-го тура: «Зенит» попытается обойти ЦСКА, два тренера дебютируют в лиге

Интриги 5-го тура: «Зенит» попытается обойти ЦСКА, два тренера дебютируют в лиге

Определяющие матчи для ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Предвкушаем невероятный 5-й тур РПЛ Федотов сыграет против «Зенита», Абаскаль – против «Сочи».

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