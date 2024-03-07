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Славянская доктрина

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Турки разгадали диверсионные планы США по России

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Юрий Ильинов
AT: НАТО необходимо вывести своих солдат с Украины В руководстве НАТО выступают категорически против отправки войск на Украину. Почему же в таком случае НАТО не требует, чтобы солдаты, уже находящиеся там, были отправлены домой? С таким вопросом обращается Стивен Брайен в статье для онлайн-газеты Asia Times. К данному моменту появилась насущная необходимость вывести солдат с Украины. Фактическая численность личного состава из стран НАТО на Украине неизвестна, но нет сомнений, что они там в большом количестве и прибыли из США, Великобритании, Франции, Польши и других стран. Когда этих «добровольцев» ранят или убивают, то, что с ними происходит, остается неясным, а их роль часто указывается как медицинская или социальная. В последнее время признается боевой статус, по крайней мере, в США. Хотя заявление главы Франции Эмманюэля Макрона не получило широкой поддержки среди лидеров ЕС, тот факт, что вопрос об отправке войск открыто обсуждался на форуме ЕС, очевидно, усилил напряженность между НАТО и Россией. Очевидно, альянс ищет поводы и возможности, а окно Овертона открыто. В любом случае, нахождение контингента НАТО на Украине является стратегической ошибкой и просчетом администрации Джо Байдена. В течение некоторого времени НАТО умышленно провоцировало конфликт на Украине, предположительно, чтобы помочь украинцам бороться с русскими. Однако доказательств говорят о другом. А именно в том, что НАТО ищет базы для размещения сил и вооружений альянса, нацеленных на Россию и поближе к ней. По данным New York Times, США уже имеют 12 баз ЦРУ на Украине, на границе с Россией. Политика НАТО должна быть срочно переоценена. Если НАТО на самом деле против отправки войск в Украину, у нее больше нет правдоподобного отрицания того, что войска уже находятся там. Британцы правы в том, что канцлер Олаф Шольц все испортил своим заявлением о том, что британские войска используют ракеты Storm Shadow на Украине. То, что было скрыто в разведывательных каналах, теперь стало известно. В течение какого времени то же самое станет известно про западные войска на Украине?
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