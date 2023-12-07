DM: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, однако "пренебрег" послом Британии

Президент России Владимир Путин был приветлив в ходе своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), здороваясь с чиновниками и пожимая им руки, в то время как днем ранее отказался от встречи с британским послом, сославшись на санитарные нормы.