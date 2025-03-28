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Последняя надежда американской ПВО: США защитит искусственный интеллект

Последняя надежда американской ПВО: США защитит искусственный интеллект

Армия США внедряет искусственный интеллект в систему ПРО Golden Dome, 28 марта пишет Defense News. Армия США планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для повышения автономности системы Golden Dome — проекта противоракетной обороны, предложенного президентом Дональдом Трампом.

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