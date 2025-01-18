Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений боевиков ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии