Рубль ускоряет падение. Курсы доллара и евро на 6 ноября

Российский рубль существенно опустился к доллару США и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 ноября 2024 года, составляет 98,0562 рубля (прежнее значение — 97,5499 рубля), официальный курс евро — 106,8883 рубля (предыдущий показатель — 106,1426 рубля).
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