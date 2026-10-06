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Пункт-А

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Астраханской области требуются почти 200 операторов котельных

Астраханской области требуются почти 200 операторов котельных

Правда, их зарплаты скромны. Сегодня служба занятости населения Астраханской области представила предложения для операторов котельных.

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