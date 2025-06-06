Противник провёл атаку БПЛА Московской, Саратовской, Брянской областей В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по России.
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Противник провёл атаку БПЛА Московской, Саратовской, Брянской областей В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по России.
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