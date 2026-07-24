Расчёт РСЗО «Ураган» уничтожил скопление боевиков ВСУ в Запорожской области

Расчёт РСЗО «Ураган» 312-го реактивного дивизиона 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск «Восток» нанёс артиллерийский удар по выявленным пунктам управления и скоплению боевиков ВСУ в Запорожской области.
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