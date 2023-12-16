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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 2 гола после 2 бросков «Оттавы», потом получил травму и был заменен

Голкипер «Старс» продолжил матч, но в итоге все равно был заменен. Он получил травму нижней части тела в середине первого периода.

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