"Противоядие от стрессов": солдаты ВСУ подсели на энергетические напитки

Солнечным утром с конвейеров Моршинской фабрики по производству минеральных вод, расположенной в лесах западной Украины за пределами досягаемости вооруженного конфликта, в час сходит 16 тысяч банок нового энергетического напитка "Воля".
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