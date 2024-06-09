"Противоядие от стрессов": солдаты ВСУ подсели на энергетические напитки

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Солнечным утром с конвейеров Моршинской фабрики по производству минеральных вод, расположенной в лесах западной Украины за пределами досягаемости вооруженного конфликта, в час сходит 16 тысяч банок нового энергетического напитка "Воля".