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Сергей Крянин: «Думаю, происходящее между Большуновым и Устюговым – это дружеские подколки. Ребята так друг друга заводят»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о пикировке между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

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