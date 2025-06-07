Зеленский: российские водители фур не знали о планах по атаке БПЛА на аэродромы

Российские водители фур, с которых была осуществлена атака на военные аэродромы в регионах России, не знали, что контейнеры, которые они перевозили, были оснащены беспилотниками, заявил в интервью ABC News Владимир Зеленский.
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