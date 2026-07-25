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Захарова: бен Ладен был бы прекрасным советником в правительстве Италии

Захарова: бен Ладен был бы прекрасным советником в правительстве Италии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на информацию о том, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил экс-министру обороны Украины Михаилу Фёдорову работу советником.

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