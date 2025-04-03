Илья Мэддисон назвал дебилами будущих покупателей Nintendo Switch 2 старше 8 лет

Известный российский блогер Илья Мэддисон резко высказался о будущих владельцах Nintendo Switch 2. В своем Telegram-канале он назвал "дебилами" тех, кому больше восьми лет и кто планирует приобрести новую консоль.
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