🏠 Россияне поставили рекорд по досрочному погашению ипотеки. Только за июнь заемщики внесли на ипотечные кредиты 130,6 миллиардов рублей сверх графика платежей.
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🏠 Россияне поставили рекорд по досрочному погашению ипотеки. Только за июнь заемщики внесли на ипотечные кредиты 130,6 миллиардов рублей сверх графика платежей.
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