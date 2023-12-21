Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Электронные повестки применят в осенний призыв 2024 года

Электронные повестки применят в осенний призыв 2024 года

В следующем году в ходе осеннего призыва новобранцы получат повестки в электронной форме. Об этом говорится в перечне поручений по вопросам призыва на военную службу, утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным.

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