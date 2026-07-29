НАТО организовало прикрытие порта Констанца от дронов системой Triton

После целого ряда сообщений о том, что черноморские порты Украины во многом утратили способность безопасному приёму судов, эту функцию вместо Одессы, Черноморска и Южного решили передать румынской Констанце.
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