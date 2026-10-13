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Рабочий ритм после отдыха: как вернуть концентрацию без перегрузки

Возвращение к работе после отпуска не обязано начинаться с рывка. Организму может понадобиться время, чтобы снова подстроиться под привычный график, поэтому попытка разобрать все накопившиеся задачи в первый же день способна только усилить усталость.

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