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Булыкин о главной проблеме «Спартака»: «Недопонимание между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства»

Булыкин о главной проблеме «Спартака»: «Недопонимание между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства»

После 10 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 5-е место. — В чем главная проблема «Спартака»? — В недопонимании между Абаскалем и игроками.

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