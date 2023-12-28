ВСНП выступило против положений Закона США о полномочиях в сфере национальной обороны, имеющих негативное значение для Китая

Пекин, 27 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Комиссии по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ Сюй Дун в среду выразил крайнее недовольство и решительный протест в связи с некоторыми положениями недавнего принятого в США Закона о полномочиях в сфере национальной обороны на 2024 финансовый год, имеющими негативное значение для Китая.
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