Театр абсурда
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Театр абсурда

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Опять у них проблемы. На этот раз США накрыла аномальная жара. Под угрозой 72 млн человек. До +45С

Опять у них проблемы. На этот раз США накрыла аномальная жара. Под угрозой 72 млн человек. До +45С

Эпическая жара распространится от Среднего Запада до Восточного побережья «Продолжительность этой волны тепла значительна и потенциально является самой продолжительной за последние десятилетия в некоторых местах», — заявили в Национальной метеорологической службе.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Очень нужная и полезная информация, особенно для жителей южных регионов России, где температуры то же за +30, местами сильно &quot;за&quot;...
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