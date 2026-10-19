Выгоднее всего брать отпуск в 2027 году в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре, сообщила ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.
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