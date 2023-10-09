ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Большунова
    Очень верное замечание относительно пропаганды.Нежный оскал друж...
  • Наталья Волкова
    Да уж. Пусть нарко карлик бежит куда хочет, спасает наворованное.УДАР ПАЛЕСТИНЦЕВ ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Опять эта гнида рас-писалась гнилью, тварь. Страшно "им", что восстановим социализм. И вся эта мразь брызжет ядом!Нежный оскал друж...

Награда вместо наказания: За какие заслуги 15-ти летнему Адаму Кадырову, вручили звезду Героя Чечни

Награда вместо наказания: За какие заслуги 15-ти летнему Адаму Кадырову, вручили звезду Героя Чечни

Интересная жизнь с Vera Star Все таки интересная у нас страна, особенно некоторые её регионы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Пока что единственный умный комментарий и по делу. Чечня  что, другое  , независимое от  России, государство? Так почему в ней не действуют законы России? Журавель, конечно, подонок. Но не меньший  подонок  и нацистский выкормыш  Адам Кадыров, избивший  связанного заключённого.
Ответить
5 час.
Владимир Алтайцев
Какой  низкий  поступок с вашей стороны - одобрение  мерзавца  малолетнего, бахвалящегося своей  силой, зная прекрасно, что ьотпора ему  не будет
Ответить
5 час.
Андрей Павлов
Все эти &quot;одобрятели&quot; ничего, кроме презрения, не заслуживают.. Писал сразу после &quot;события&quot; - если бы он набил этому Журавелю морду где-нибудь на улице, то отнесся бы с одобрением, а так в СИЗО, да на своей территории, да всемогущий папа за дверью... Героического здесь ноль. И то, что юрист Путин это не осудил, и  этой наградой Чечня еще раз показала, что их регион рАвнее остальных.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх