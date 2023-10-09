Награда вместо наказания: За какие заслуги 15-ти летнему Адаму Кадырову, вручили звезду Героя Чечни

Пока что единственный умный комментарий и по делу. Чечня что, другое , независимое от России, государство? Так почему в ней не действуют законы России? Журавель, конечно, подонок. Но не меньший подонок и нацистский выкормыш Адам Кадыров, избивший связанного заключённого.

Андрей Павлов

Все эти "одобрятели" ничего, кроме презрения, не заслуживают.. Писал сразу после "события" - если бы он набил этому Журавелю морду где-нибудь на улице, то отнесся бы с одобрением, а так в СИЗО, да на своей территории, да всемогущий папа за дверью... Героического здесь ноль. И то, что юрист Путин это не осудил, и этой наградой Чечня еще раз показала, что их регион рАвнее остальных.