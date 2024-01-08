Global Look Press/Siegra Asmoel/http://imagebroker.com/#/search Кто бы ни стал преемником действующего президента Украины Владимира Зеленского, он будет полностью подчиняться приказам Запада, а потому личность этого политика не важна.
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