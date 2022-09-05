Евросоюз нарастил с сентября темпы закачки топлива в ПХГ

Закачка топлива в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза ускорилась с начала сентября, несмотря на полную остановку «Северного потока», следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Закачка топлива в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза ускорилась с начала сентября, несмотря на полную остановку «Северного потока», следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Свежие комментарии