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Ротавирус и пищевое отравление — как их различить и что делать родителям

Ротавирус и пищевое отравление — как их различить и что делать родителям

Вопрос эксперту фото: Shutterstock/Fotodom.ruМаленькому ребенку, который рефлекторно все тянет в рот и иммунная система которого только формируется, очень просто чем-то заразиться или получить пищевое отравление.

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