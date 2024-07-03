Вопрос эксперту фото: Shutterstock/Fotodom.ruМаленькому ребенку, который рефлекторно все тянет в рот и иммунная система которого только формируется, очень просто чем-то заразиться или получить пищевое отравление.
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