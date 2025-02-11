Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Рекомендации по выбору продуктов к масленице

Рекомендации по выбору продуктов к масленице

В преддверии масленицы Роспотребнадзор напоминает, как правильно выбрать продукты к Масленице. Для многих праздничных блюд, блинов, вареников, сырников, пирогов с начинкой и без нее, общим продуктом является мука.

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