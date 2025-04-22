С помощью Golden Dome в США собираются «ослеплять» и перехватывать китайские гиперзвуковые ракеты, способные топить авианосцы

Американское министерство обороны подтверждает пункты аналитического исследования, в котором говорится, что китайское гиперзвуковое оружие «представляет серьёзную угрозу для США, и в первую очередь в Индо-Тихоокеанском регионе».
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