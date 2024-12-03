Эксперт по рынку труда: «Мы проходим стадию экономики высоких зарплат»

Взращивание кадров под себя – один из главных трендов среди российских компаний сегодня. Крупные госкорпорации готовы инвестировать в талантливую молодежь, призналась в интервью «ФедералПресс» доцент кафедры социальных технологий РАНХиГС, эксперт по рынку труда Тамара Гриненко.