Эксперт по рынку труда: «Мы проходим стадию экономики высоких зарплат»

Взращивание кадров под себя – один из главных трендов среди российских компаний сегодня. Крупные госкорпорации готовы инвестировать в талантливую молодежь, призналась в интервью «ФедералПресс» доцент кафедры социальных технологий РАНХиГС, эксперт по рынку труда Тамара Гриненко.
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