Онколог рассказал, могут ли проблемы со сном спровоцировать развитие рака

РИАМО - 24 окт. Онколог Евгений Черемушкин рассказал, что сон напрямую не влияет на развитие рака, но его нарушение провоцирует разбалансировку всех взаимоотношений в системах организма, а это может запустить онкологический процесс, сообщает «ФедералПресс».
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