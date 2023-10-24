Онколог рассказал, могут ли проблемы со сном спровоцировать развитие рака

РИАМО - 24 окт. Онколог Евгений Черемушкин рассказал, что сон напрямую не влияет на развитие рака, но его нарушение провоцирует разбалансировку всех взаимоотношений в системах организма, а это может запустить онкологический процесс, сообщает «ФедералПресс».