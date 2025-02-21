❗️В Крыму очистили от мазута больше 220 километров берега за всё время Специалисты обследуют на наличие нефтепродуктов 525 километров берега.
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❗️В Крыму очистили от мазута больше 220 километров берега за всё время Специалисты обследуют на наличие нефтепродуктов 525 километров берега.