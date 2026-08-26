«Если бы всё получилось — он был бы героем». Ральф Шумахер заступился за Ферстаппена Getty Images / Red Bull Content PoolНемецкий эксперт Ральф Шумахер считает, что аварию Макса Ферстаппена на Гран При Нидерландов не стоит сводить к простой ошибке пилота.